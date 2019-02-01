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بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخل الفرنسي كريم بنزيما، قائمة هدافي ريال مدريد التاريخية بعدما سجل ثنائية في مرمى جيرونا أمس الخميس، ليقود فريقه لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الفرنسي بهدفيه في جيرونا وصل لهدفه 209 بقميص المرينغي، ليتفوق على المكسيكي هوجو سانشيز الذي يملك 208 أهداف مع الفريق، ليصبح سادس أفضل هداف في تاريخ الملكي.


وسجل النجم الفرنسي أهدافه في 446 مباراة، بينما سجل سانشيز 208 أهداف في 283 مواجهة.




ويتخلف بنزيما عن كل من كريستيانو رونالدو برصيد 451 هدفا، وراؤول غونزاليس بـ323، وألفريدو دي ستيفانو بـ308، وكارلوس سانتيانا بـ290، وفيرينتس بوشكاش بـ242 هدفا مع ريال مدريد.


وسجل بنزيما 136 هدفا في الدوري الإسباني، و47 في دوري الأبطال، و20 في كأس الملك، وثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية، وهدفين في السوبر الإسباني وهدفا واحدا في السوبر الأوروبي.




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