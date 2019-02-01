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أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شملت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري، تعيين ريا حسن وزيرة للداخلية لتكون أول سيدة تشغل هذا المنصب الذكوري في العالم العربي.



وتعد هذه المرة الثانية التي تتولى فيها الحسن حقيبة وزارية بعد أن تولت وزارة المال في أول حكومة يترأسها سعد الحريري بين 9 نوفمبر 2009 و13 يونيو 2011.


ولدت ريا حسن عام 1967، وحصلت على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي 1990 حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأمريكية وهي أم لثلاث بنات.


وقبل أن يتم إعلانها وزيرة للداخلية والبلديات كانت ريا الحسن رئيسة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس منذ 8 سنوات.


وشغلت مناصب عديدة منذ عام 1995 في مجالات الاقتصاد والقطاع المالي والبنوك.


وقالت الحسن في تصريح تلفزيوني عقب اختيارها وزيرة للداخلية: "كانت مفاجأة لم أكن أتوقعها، وهذا الشيء بصراحة فخر لي بالتأكيد".


ريا الحسن المحسوبة على تيار سعد الحريري وواحدة من أربع سيدات في الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم سيدة واحدة فقط.


وإلى جانب الحسن أعلن الحريري عن تعيين ثلاث سيدات في التشكيلة الوزارية الجديدة، وهن ندى البستاني لوزارة الطاقة، ومي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، إضافة إلى فيوليت خير الله الصفدي وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي للشبان والمرأة.




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