رفع, اسعار, الوقود, ب, 8, اغورات, للتر,

رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات .

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