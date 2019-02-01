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رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر



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 رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات .




ويبلغ سعر ليتر البنزين من نوع خمسة وتسعين اوكتان بالتعبئة الذاتية 5.91شواقل




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