اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21

يعقد في شفاعمرو عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لانتخاب مرشحيها للانتخابات الكنيست ال21.

ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر 984 مندوبا للجبهة والحزب الشيوعي من جميع انجاء البلاد الذين سينتخبون المرشحين لشغل المقاعد الستة في القائمة. ويتنافس على المقعد الأول في القائمة ثلاثة مرشحين هم النائب ايمن عودة وجعفر فرح مدير مركز مساواة وشكري عواودة نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت.اما على المقعد الثاني فيتنافس كل من النائب عايدة توما وجعفر فرح. ويتنافس على المقعد الثالث ، جعفر فرح وعوفر كسيف وافرايم دافيدي نائب رئيس الجبهة ، والمحامية نوعا ليفي وياعيلا رعنان ، ورجا زعاترة عضو مجلس بلدية حيفا. أما المقعد الرابع فيتنافس عليه كل من النائب يوسف جبارين وجعفر فرح.