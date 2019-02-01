تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |  2019-02-01 08:41:22 مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت |  2019-02-01 08:31:37 كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 08:30:31 مفاجأة مدوية .. الأميرة ديانا توقعت اغتيالها |  2019-02-01 08:24:23 سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. |  2019-02-01 08:20:14 زكي كمال ل"الصنارة":عسكرة السياسة والجري المتزايد وراء الجنرالات نهج سلبي يجعل القوة والتجربة العسكرية العامل الأهم في الحياة السياسية |  2019-02-01 06:09:57 لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة |  2019-02-01 06:07:51 الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا |  2019-02-01 00:10:05 بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 00:00:35 التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا |  2019-02-01 00:00:26 عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يعقد في شفاعمرو  عند الساعة الواحدة  من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لانتخاب مرشحيها للانتخابات الكنيست ال21.



ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر 984  مندوبا للجبهة والحزب الشيوعي من جميع انجاء البلاد الذين سينتخبون المرشحين لشغل المقاعد الستة في القائمة. ويتنافس على المقعد الأول في القائمة ثلاثة مرشحين  هم النائب ايمن عودة وجعفر فرح مدير مركز مساواة وشكري عواودة نائب رئيس بلدية نتسيرت عيليت.


اما على المقعد الثاني فيتنافس كل من النائب عايدة توما وجعفر فرح. ويتنافس على المقعد الثالث ، جعفر فرح وعوفر كسيف وافرايم دافيدي نائب رئيس الجبهة ، والمحامية نوعا ليفي وياعيلا رعنان ، ورجا زعاترة عضو مجلس بلدية حيفا. أما المقعد الرابع فيتنافس عليه كل من النائب  يوسف جبارين وجعفر فرح. 




كلمات متعلقة

اليوم, -, الجبهة, تنتخب, قائمتها, للكنيست, الـ, 21,

تابعونــا

رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر 2019-02-01 | 09:31:27

رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات . ويبلغ...

مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت 2019-02-01 | 08:41:22

قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من...

سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. 2019-02-01 | 08:24:23

مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية...

الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا 2019-02-01 | 06:07:51

اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا 2019-02-01 | 00:00:35

اصدر علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم بيانا جاء فيه:" أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي...

اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل 2019-01-31 | 20:56:28

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون أنه تم اعتقال شاب من الطيرة بشبهة...

غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو 0000-00-00 | 00:00:00

صرح رئيس حزب العمل افي غاباي بأن حزبه يسعى الى استبدال حكومة نتانياهو في...

جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد 2019-01-31 | 17:01:38

كشف اليوم الخميس، أن نقاشًا يدور في وزارة المعارف حول المصطلحات الّتي ستظهر في...

المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية 2019-01-31 | 16:35:10

بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل...

8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 2019-01-31 | 15:24:37

أصيب، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين بجروح بينهم خطيرة جدا، جراء حادث تصادم بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب عمال فلسطينيون بدون تصاريح عمل اقامة البلاد الشرطة الجنوب الشمال حملة بث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيطعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو رفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسمنزه مفرق طمرة حادث طرق خطيرة اصابات وقع اسعا شرطة سيرامين عمر دراوشة الشاب المرحوم تشييع جثمان الناصرة طعن جنازة اطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار المخيم الصيفي البلدي علي سلام الناصرة مشاركة اطفال افتتاح حفل طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com