العثور, على, المخبأ, السري, لحارس, القيصر, نيقولاي, الثاني!,

ذكرت مصادر في وزارة السياحة الروسية أن خبراء عثروا على مكان "سري"، قد يكون المخبأ الذي اختفى فيه أحد الحراس الشخصيين للقيصر، نيقولاي الثاني، آخر القياصرة الروس.

وذكر الموقع الإلكتروني للوزارة أنه أثناء إصلاح أحد المباني الأثرية التابعة لمديرية مالية مقاطعة ستافروبل في روسيا، عثر العمال على مغلف قديم يحوي صورا للعائلة القيصرية الأخيرة في روسيا.