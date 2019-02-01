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مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت



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قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من جراء تعرضهما لاطلاق النار في مدينة رحوفوت في المركز على خلفية جنائية مرجحة .




وباشرت الشرطة تحقيقاتها.




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