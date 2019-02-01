كلاسيكو, متوقع, في, نصف, نهائي, كأس, ملك, إسبانيا,

اختتمت الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بانتصار ريال مدريد بنتيجة (3-1) على جيرونا، في معقل الفريق الكتالوني ملعب "مونتيليفي".

ولحق ريال مدريد بركب المتأهلين للدور نصف النهائي، بجانب ريال بيتيس، فالنسيا، وبرشلونة.موعد القرعةستُقام قرعة الدور نصف النهائي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.موعد المبارياتستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير/شباط المقبل، بينما لقاءات الإياب ستُقام يوم 27 من الشهر ذاته، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.كلاسيكو متوقعالمباراة التي يتمناها عشاق ومحبي كرة القدم، هي وقوع ريال مدريد ضد برشلونة، في نصف النهائي، لإشعال الحماس في هذه الفترة الصعبة من الموسم.ويعيش حاليًا ريال مدريد وبرشلونة أفضل فتراتهما في الموسم، ولذلك ستكون المباراة أكثر قوة ومنافسة من كلاسيكو الذهاب في الليجا الذي فاز به البارسا بنتيجة (5-1)، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.وحال أسفرت القرعة عن مواجهة قطبي الكرة الإسبانية، سيُكون عشاق الكرة على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سيُقام مباراتين كلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس في 27 فبراير/شباط، ومواجهة الدور الثاني في الليجا في 2 مارس/آذار المقبل.تميمة ريال مدريدريال مدريد لا يتمنى الوقوع ضد برشلونة في نصف النهائي، والانتظار إلى اللقاء النهائي، لمواصلة التفوق على البلوجرانا.وحقق الملكي اللقب، آخر مرتين له ضد الغريم التقليدي في النهائي موسمي 2010-2011 و2013-2014 في ملعب "ميستايا".صراع شرسريال بيتيس وفالنسيا، ليسا باللقمة السائغة في هذا الدور، حيث قدم كل منهما أداء قوي جدًا، وأظهرا رغبة قوية في المنافسة على اللقب، حيث عاد الثنائي بـ"ريمونتادا" في الدور ربع النهائي.ويملك فالنسيا في جعبته 7 ألقاب لبطولة الكأس طوال تاريخه، وكان آخرهم موسم 2007-2008، بينما يحلم ريال بيتيس باللقب الثالث في تاريخهم، حيث كان آخر لقب لهم في موسم 2004-2005.