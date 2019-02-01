تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |  2019-02-01 08:41:22 مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت |  2019-02-01 08:31:37 كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 08:30:31 مفاجأة مدوية .. الأميرة ديانا توقعت اغتيالها |  2019-02-01 08:24:23 سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. |  2019-02-01 08:20:14 زكي كمال ل"الصنارة":عسكرة السياسة والجري المتزايد وراء الجنرالات نهج سلبي يجعل القوة والتجربة العسكرية العامل الأهم في الحياة السياسية |  2019-02-01 06:09:57 لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة |  2019-02-01 06:07:51 الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا |  2019-02-01 00:10:05 بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 00:00:35 التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا |  2019-02-01 00:00:26 عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختتمت الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بانتصار ريال مدريد بنتيجة (3-1) على جيرونا، في معقل الفريق الكتالوني ملعب "مونتيليفي".



ولحق ريال مدريد بركب المتأهلين للدور نصف النهائي، بجانب ريال بيتيس، فالنسيا، وبرشلونة.


موعد القرعة


ستُقام قرعة الدور نصف النهائي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.


موعد المباريات


ستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي في 6 فبراير/شباط المقبل، بينما لقاءات الإياب ستُقام يوم 27 من الشهر ذاته، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.


كلاسيكو متوقع


المباراة التي يتمناها عشاق ومحبي كرة القدم، هي وقوع ريال مدريد ضد برشلونة، في نصف النهائي، لإشعال الحماس في هذه الفترة الصعبة من الموسم.



ويعيش حاليًا ريال مدريد وبرشلونة أفضل فتراتهما في الموسم، ولذلك ستكون المباراة أكثر قوة ومنافسة من كلاسيكو الذهاب في الليجا الذي فاز به البارسا بنتيجة (5-1)، في أكتوبر/تشرين أول الماضي.


وحال أسفرت القرعة عن مواجهة قطبي الكرة الإسبانية، سيُكون عشاق الكرة على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سيُقام مباراتين كلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس في 27 فبراير/شباط، ومواجهة الدور الثاني في الليجا في 2 مارس/آذار المقبل.


تميمة ريال مدريد


ريال مدريد لا يتمنى الوقوع ضد برشلونة في نصف النهائي، والانتظار إلى اللقاء النهائي، لمواصلة التفوق على البلوجرانا.


وحقق الملكي اللقب، آخر مرتين له ضد الغريم التقليدي في النهائي موسمي 2010-2011 و2013-2014 في ملعب "ميستايا".


صراع شرس


ريال بيتيس وفالنسيا، ليسا باللقمة السائغة في هذا الدور، حيث قدم كل منهما أداء قوي جدًا، وأظهرا رغبة قوية في المنافسة على اللقب، حيث عاد الثنائي بـ"ريمونتادا" في الدور ربع النهائي.


ويملك فالنسيا في جعبته 7 ألقاب لبطولة الكأس طوال تاريخه، وكان آخرهم موسم 2007-2008، بينما يحلم ريال بيتيس باللقب الثالث في تاريخهم، حيث كان آخر لقب لهم في موسم 2004-2005.




كلمات متعلقة

كلاسيكو, متوقع, في, نصف, نهائي, كأس, ملك, إسبانيا,

تابعونــا

بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد 2019-02-01 | 10:19:57

دخل الفرنسي كريم بنزيما، قائمة هدافي ريال مدريد التاريخية بعدما سجل ثنائية في...

بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019-02-01 | 00:10:05

أكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه اليوم على جيرونا...

نيمار ينفجر غضبا بسبب سؤال عن برشلونة نيمار ينفجر غضبا بسبب سؤال عن برشلونة 2019-01-31 | 18:42:04

شهدت لحظات وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي،...

رسميا .. أرسنال يعلن ضم سواريز رسميا .. أرسنال يعلن ضم سواريز 2019-01-31 | 16:14:02

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس تعاقده مع دينيس سواريز...

محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل" محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل" 2019-01-31 | 11:15:51

نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على حساباته الرسمية في مواقع...

صور - ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها صور - ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها 2019-01-31 | 10:00:56

نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي...

تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا 2019-01-31 | 08:13:53

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم ، أن فريق البحث الفرنسي وجد حطاما لطائرة يعتقد...

سولاري يتهم جوارديولا بتعمد تجاهل ريال مدريد سولاري يتهم جوارديولا بتعمد تجاهل ريال مدريد 2019-01-30 | 17:28:31

رد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على تجاهل بيب جوارديولا، مدرب...

نيمار دا سيلفا سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع نيمار دا سيلفا سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع 2019-01-30 | 14:55:07

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء أن نجمه البرازيلي نيما ردا سيلفا...

وكيل بيل يفند شائعات رحيله عن ريال مدريد وكيل بيل يفند شائعات رحيله عن ريال مدريد 2019-01-30 | 13:00:42

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، على شائعات رحيله عن صفوف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس مفيد مرعي فرز اصوات انتخاب رئيسا لمجلس حرفيش المحلي المرشح مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل نيماالصنارةتحريرسلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقامجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة الاضراب عام مدارس يشمل طمرة هدم بيت عمر ياسين الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية خالد صبحي والد مجدي سالم دير حنا طبيب قلبي محروق على ابني حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com