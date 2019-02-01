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مفاجأة مدوية .. الأميرة ديانا توقعت اغتيالها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أشار تقرير لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن الأميرة الراحلة ديانا توقعت أن يتم اغتيالها. وجاء ذلك على إثر تلقيها خبر اغتيال مصمم الأزياء الشهير جياني فيرساتشي.



وأفاد التقرير بأنها تلقت الخبر أثناء وجودها على متن يخت يجوب البحر المتوسط برفقة عشيقها المصري دودي الفايد.


ولفت إلى أنها حضرت مراسم دفن المصمم برفقة الفنان إلتون جون والمصمم كارل لاغرفيلد وآنا وينتور.


وكذلك ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه في اليوم التالي لاغتيال فيرساتشي وفيما كانت تقف عند مقدمة اليخت سألت الأميرة الراحلة لي سانسوم، وهو الحارس الشخصي للفايد: "هل سيحدث هذا معي أيضاً؟ ماذا تعتقد؟"، معربة عن خوفها من أن يتم التآمر عليها وقتلها.


وتابعت: "سيفعلون ذلك أثناء وجودي في طائرة صغيرةأو في سيارةأو طوافة". كما كشفت الصحيفة أنها أعلمت صديقها مصمم الأزياء روبرتو ديفوريك بمخاوفها.


وجاء ذلك قبل أقلّ من شهرين على وقوع الحادث الذي أودى بحياتها وحياة صديقها دودي الفايد.


ويذكر أنّ فيرساتشي لقي حتفه بعدما أطلق عليه شاب يدعى أندرو كانان النار لحظة عودته إلى قصره في ميامي في العام 1997.




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