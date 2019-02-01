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سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة" التي راحت ضحية عمل إجرامي وقع في استراليا بينما كانت تتعلم بإحدى الجامعات هناك. 

وأضاف ان التفاف المجتمع حولنا ان كان في استراليا أو في البلاد كان الشيء الوحيد الذي خفف من وقع المصيبة ونحن الآن ندرس عدة إمكانيات من أجل إقامة شيء ما الذي يحمل اسم آية وتخليد الرسالة التي كانت تحملها آية وهي رسالة نور ومحبة وتسامح وايمانها بسلاح العلم قد يكون صندوق, جمعية او مشروع ما حتى الان ليس لدينا قرار بهذا الصدد .


أما على سؤال "الصنارة" فيما اذا كان سيسمح لأخوات آية بالسفر للخارج من أجل التعليم بعد هذا الحادث فاجاب: بالطبع نعم ان ما حدث هو قضاءً وقدراً ونحن نتقبل قضاء الله والحياة ستستمر بالرغم من مرارة الحادث. اما عن التحقيقات التي تقوم بها السلطات الاسترالية  قال سعيد مصاروة: نحن نثق بالشرطة والقضاء الاستراليين وانا كان لي تواصل مع اعلى المستويات بهذا الصدد وسنبقى على تواصل مع السلطات الاسترالية حتى يأخذ الجاني اقصى عقاب حسب القانون الاسترالي.




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