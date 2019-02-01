لبنان, يعلن, تشكيل, حكومة, جديدة,

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شملت تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري،...
أشار تقرير لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن الأميرة الراحلة ديانا توقعت أن يتم...
وصل الوفد الامني المصري عصر اليوم الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون...
ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر نصيب-جابر الحدودي العقيد مازن...
عبر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات...
قالت صحيفة ميرور البريطانية، أن طالبةً بكلية الطب توفيت بعد طردها من حافلةٍ في...
: أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة "Vale SA"...
انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، السياسة الخارجية للرئيس دونالد...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده...
يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون...