تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |  2019-02-01 08:41:22 مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت |  2019-02-01 08:31:37 كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 08:30:31 مفاجأة مدوية .. الأميرة ديانا توقعت اغتيالها |  2019-02-01 08:24:23 سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. |  2019-02-01 08:20:14 زكي كمال ل"الصنارة":عسكرة السياسة والجري المتزايد وراء الجنرالات نهج سلبي يجعل القوة والتجربة العسكرية العامل الأهم في الحياة السياسية |  2019-02-01 06:09:57 لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة |  2019-02-01 06:07:51 الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا |  2019-02-01 00:10:05 بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 00:00:35 التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا |  2019-02-01 00:00:26 عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. 


ويوم الأحد المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .




كلمات متعلقة

الطقس, -, اجواء, دافئة, نهارا, وشديدة, البرودة, ليلا,

تابعونــا

رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر 2019-02-01 | 09:31:27

رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات . ويبلغ...

اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 2019-02-01 | 09:20:02

يعقد في شفاعمرو عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية...

مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت 2019-02-01 | 08:41:22

قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من...

سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. 2019-02-01 | 08:24:23

مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية...

التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا 2019-02-01 | 00:00:35

اصدر علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم بيانا جاء فيه:" أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي...

اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل 2019-01-31 | 20:56:28

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون أنه تم اعتقال شاب من الطيرة بشبهة...

غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو 0000-00-00 | 00:00:00

صرح رئيس حزب العمل افي غاباي بأن حزبه يسعى الى استبدال حكومة نتانياهو في...

جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد 2019-01-31 | 17:01:38

كشف اليوم الخميس، أن نقاشًا يدور في وزارة المعارف حول المصطلحات الّتي ستظهر في...

المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية 2019-01-31 | 16:35:10

بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل...

8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 2019-01-31 | 15:24:37

أصيب، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين بجروح بينهم خطيرة جدا، جراء حادث تصادم بين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير وزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل ثانوية دير حنا تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 22 من طلابها مشاركة واسعة اصابة متوسطة سائق سيارة حادث طرق انقلاب مدرسة عمال الناصرة شرطة اسعاف طرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدماصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة تدفيع الثمن يافة الناصرة حرق سيارات خط عبارات معادية للعرب اعتقال مشتبهون قاصرونيهود خلفية قوميةتدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com