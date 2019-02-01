عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله

عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان وعامر وعاصمينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى وفاة فقيدهم الغاليعوني عبد الرؤوف الزعبي (ابو علاء)عن عمر يناهز 58 عاماوسيشيع جثمانه الطاهر من بيته الكائن في حي بير الأمير, يوم الجمعة الموافق 1.2.2019 عند صلاة الظهر , ويصلى عليه في مسجد الأبرار (بير الأمير) ومن ثم الى المقبرة الجديدة.تقبل التعازي في الجامع الابيض يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء , وفي يومي السبت والاحد من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا , ومن الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء.أنا لله وانا اليه راجعون

