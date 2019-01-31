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اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون أنه تم اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل قبل اسبوعين .


وجاء في البيان أن الشاب والذي كان يعمل في المصنع وصل في ساعة متأخرة الى المصنع وبحوزته سلاح من نوع كارلو , قام باطلاق النار على عامل مما ادى الى اصابته ب9 رصاصات في انحاء جسمه , بعد ذلك توجه الى مكتب المدير وقام بمحاولة اطلاق النار عليه الا أن عطل بالسلاح منع ذلك .

الشرطة اعتقلت الشاب وتم تقديم تصريح مدعي عام بحقه .




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