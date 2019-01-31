صوت, المرأة,

مما لا شك فيه أن للمرأة مكانة بارزة في السياسة وتبوّأت الحكم وأثبتت جدارتها. من منا لا يعرف كليوباترا, زنوبيا, الخنساء, انديرا غاندي وشجرة الدّر وغيرهن الكثيرات. في هذا السياق أتساءل أين تمثيل وتأثير المرأة العربية اليوم في الكنيست والسياسة؟ خاصة أنها لم تظهر في الانتخابات المحلية في مكان لائق! المرأة الوحيدة التي أصبحت نائبة رئيسة لبلدية حيفا حصلت على منصبها بالصدفة على غرار المثل القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد. هل "تكون المرأة أم لا تكون" ممثلة في الكنيست؟ أم أن جواب "أن تكون أم لا تكون"... انها لن تكون؟ هل يفتقر المجتمع العربي للنساء الرائعات ,المثقفات والرائدات؟ أم أن السياسة هي لدولة الرجال اذا صح لنا أن نطلق عليها لقب "دولة".. دولة العنتريات بدون أفعال.القضية المبدئية في سياق هذه الكلمة هي تمثيل المرأة في الكنيست وسماع صوتها.. هناك معايير للتفوق في السياسة وهي متوفرة لدى كثيرات. المرأة متفوقة حقاً على الكثير من الرجال حيث أنها تتبوأ المراكز العديدة بنجاح, كإدارة الأعمال والطب والتعليم.. والقضاء.. والنشاط الاجتماعي.. هناك أمثلة لا تحصى من النساء المبادرات والطلائعيات لمن يبحث عن المرأة.. ووقفة عند "وراء كل رجل عظيم امرأة".. لأن الدفعة الحقيقية تأتي من المرأة التي يتركها الرجل من خلفه.. في كل صغيرة وكبيرة. الى متى تبقى المرأة تعاني من سيادة الرجل عليها؟ وتبقى في اطار ظالم ومظلومة في مجتمع مشلول.. في مجتمع هي نصفه.. فيه الرجل العربي لا يسمح لها ما يسمح لنفسه, ويزيد من عنترياته بينما لا يزيد من أفعاله. هذه المشكلة ليست بسيطة لأنها تبدأ ولا تنتهي! بل تجرّ معها مشاكل أخرى.. والى متى ستبقى الشمس تشرق وتغيب وتتكسر أجنحتنا وتهترىء ألسنتنا مؤكدة على مكانة المرأة وأهميتها في كل مجال وخاصة السياسة.. وتبقى كلها شعارات تسقط عندما يحين موعد التطبيق.. فويل للنساء! * * * بدها شوية توضيح... * شجار المفرقعات على خلفية الانتخابات يضيء كفر مندا بالأضرار والإصابات. الى متى هذا التخلّف...؟؟ * جرائم القتل في مجتمعنا ما زالت سارية المفعول.

* بيني چانتس: الحكومة برئاستي ستعمل على تحقيق السلام. السؤال: كيف؟! چانتس وعد بأن تبقى القدس موحدة.... والجولان والأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية الى الأبد.* ميري ريچيڤ تغرد ما بين بيبي يمين وبيني يسار .... حاولوا أن تجدوا الفروق....* چانتس أطلق على حزبه الجديد اسم "مناعة"! المناعة هي ضد الجراثيم .... هذا الحزب مناعته ضد أي نوع من الجراثيم...؟* زيارة البابا للإمارات في الخامس من شباط في الإستاد الرياضي ابو ظبي حيث سيقيم قداسا يحضره حوالي 135 ألف شخص من أنحاء العالم .... هل يساعد ولو قليلاً على التسامح والمحبة بين الأديان!!! * أمريكا تتجمد وأستراليا تحترق .... وساعة القيامة عندنا تقترب.ڤيدا مشعور