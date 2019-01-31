تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-31 20:56:28 اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل |  2019-01-31 18:37:59 عريقات: المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن ستتوقف ابتداء من الغد |  2019-01-31 18:35:57 غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو |  2019-01-31 17:01:38 جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد |  2019-01-31 16:35:10 المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية |  2019-01-31 16:15:40 الوفد الأمني المصري يصل غزة |  2019-01-31 15:24:37 8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم |  2019-01-31 15:14:54 مدرسة عين ماهل الإعدادية تتألق بمسابقة علمية في تل أبيب |  2019-01-31 13:56:02 المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد |  2019-01-31 13:54:33 مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 13:22:35 عودة 9400 لاجئ سوري منذ فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |  2019-01-31 10:24:10 أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست |  2019-01-31 10:11:19 طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” |  2019-01-31 09:51:29 اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة |

الرئيسية | كلمة فيدا مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صوت المرأة



  |   فيدا مشعور   |   اضافة تعليق



مما لا شك فيه أن للمرأة مكانة بارزة في السياسة وتبوّأت الحكم وأثبتت جدارتها. من منا لا يعرف كليوباترا, زنوبيا, الخنساء, انديرا غاندي وشجرة الدّر وغيرهن الكثيرات.  في هذا السياق أتساءل أين تمثيل وتأثير المرأة العربية اليوم في الكنيست والسياسة؟ خاصة أنها لم تظهر في الانتخابات المحلية في مكان لائق! المرأة الوحيدة التي أصبحت نائبة رئيسة لبلدية حيفا حصلت على منصبها بالصدفة على غرار المثل القائل: مصائب قوم عند قوم فوائد.  هل "تكون المرأة أم لا تكون" ممثلة في الكنيست؟  أم أن جواب "أن تكون أم لا تكون"... انها لن تكون؟   هل يفتقر المجتمع العربي للنساء الرائعات ,المثقفات والرائدات؟ أم أن السياسة هي لدولة الرجال اذا صح لنا أن نطلق عليها لقب "دولة".. دولة العنتريات بدون أفعال.القضية المبدئية في سياق هذه الكلمة هي تمثيل المرأة في الكنيست وسماع صوتها.. هناك معايير للتفوق في السياسة وهي متوفرة لدى كثيرات.   المرأة متفوقة حقاً على الكثير من الرجال حيث أنها تتبوأ المراكز العديدة بنجاح, كإدارة الأعمال والطب والتعليم.. والقضاء.. والنشاط الاجتماعي..   هناك أمثلة لا تحصى من النساء المبادرات والطلائعيات لمن يبحث عن المرأة..  ووقفة عند "وراء كل رجل عظيم امرأة".. لأن الدفعة الحقيقية تأتي من المرأة التي يتركها الرجل من خلفه.. في كل صغيرة وكبيرة.  الى متى تبقى المرأة تعاني من سيادة الرجل عليها؟ وتبقى في اطار ظالم ومظلومة في مجتمع مشلول.. في مجتمع هي نصفه.. فيه الرجل العربي لا يسمح لها ما يسمح لنفسه, ويزيد من عنترياته بينما لا يزيد من أفعاله.  هذه المشكلة ليست بسيطة لأنها تبدأ ولا تنتهي! بل تجرّ معها مشاكل أخرى..  والى متى ستبقى الشمس تشرق وتغيب وتتكسر أجنحتنا وتهترىء ألسنتنا مؤكدة على مكانة المرأة وأهميتها في كل مجال وخاصة السياسة..   وتبقى كلها شعارات تسقط عندما يحين موعد التطبيق.. فويل للنساء!  *    *    *  بدها شوية توضيح...  * شجار المفرقعات على خلفية الانتخابات يضيء كفر مندا بالأضرار والإصابات. الى متى هذا التخلّف...؟؟  * جرائم القتل في مجتمعنا ما زالت سارية المفعول. 

* بيني چانتس: الحكومة برئاستي ستعمل على تحقيق السلام. السؤال: كيف؟! چانتس وعد بأن تبقى القدس موحدة.... والجولان والأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية الى الأبد. 
* ميري ريچيڤ تغرد ما بين بيبي يمين وبيني يسار .... حاولوا أن تجدوا الفروق.... 
* چانتس أطلق على حزبه الجديد اسم "مناعة"! المناعة هي ضد الجراثيم .... هذا الحزب مناعته ضد أي نوع من الجراثيم...؟ 
* زيارة البابا للإمارات في الخامس من شباط في الإستاد الرياضي ابو ظبي حيث سيقيم قداسا يحضره حوالي 135 ألف شخص من أنحاء العالم .... هل يساعد ولو قليلاً على التسامح والمحبة بين الأديان!!!  * أمريكا تتجمد وأستراليا تحترق .... وساعة القيامة عندنا تقترب. 
ڤيدا مشعور
صوت المرأة




كلمات متعلقة

صوت, المرأة,

تابعونــا

قوائم قوائم 2019-01-24 | 19:53:38

قوائم ... ومفردها قائمة.. نعيش تشكيلها منذ عشرات السنين... قبيل الانتخابات.. ثمرات...

بدها كتير توضيح بدها كتير توضيح 2019-01-17 | 20:00:56

بدها كتير توضيح (1) في موسم الاستفتاءات نريد حراكاً شعبياً وليس استفتاءات مجهولة...

نكبة الانتخابات نكبة الانتخابات 2019-01-10 | 20:00:40

لا يسع المواطن العربي سوى أن يبدي يأسه مما سيجري على حلبة الانتخابات القادمة, خاصة...

الدواعش الجدد.... الدواعش الجدد.... 2019-01-03 | 20:00:20

ما يزيد من الإحساس أن أموراً خطيرة تجري في مناطق السلطة الفلسطينية هي تصريحات...

مِن الظُلْمَة الى النور مِن الظُلْمَة الى النور 2018-12-27 | 20:11:56

بعد أربعة أيام يستقبل العالم العام الجديد.. كل عام والجميع بألف خير... هذه الجملة...

في براثن الحاسوب في براثن الحاسوب 2018-12-20 | 20:00:42

قبل أن يجف الحبر من قلمي الذي كتبت به مقالة الأسبوع الماضي حول استشراء العنف في...

"الخزي والعار" "الخزي والعار" 2018-12-13 | 19:59:57

جملة "الخزي والعار" لا تفي ولا تكفي لوصف جريمة قتل إيمان عوض من عكا. يبدو أن مقتل...

الخط الأحمر... الخط الأحمر... 2018-12-06 | 20:44:34

تنتشر مشكلة العنف في أنحاء العالم, ولكن الحديث الأكبر اليوم يتركز حول مشكلة العنف...

فراشات الليل والمصابيح ... فراشات الليل والمصابيح ... 2018-11-29 | 20:00:43

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 قراراً يقول إن العنف ضد النساء...

"صاحبة الجلالة" "صاحبة الجلالة" 2018-11-22 | 20:00:53

بما ان ترامپ يعتبر نفسه رئيس دولة العظماء, فهو لا يرى انه بحاجة الى الثبات على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات الرينة ام الغنم داعش تنظيم سوريا تنفيذ عملية مفرق مسكنة جولاني ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي الرامة . كرم زيتون بقايا جثة العثور الشرطة تعفن التشريحصلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد محمد اسعد صالح سليمان المرحوم تشييع جثمانه مثواه الاخير مصرع قتيلا عربيا 93 حوادث طرق قاتلة منذ بداية العام 2015طعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا اصابة فتى دراجة هوائية سيارة الناصرة حادث دهس طرق اسعاف شرطة مستشفى منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ رضيع مصرع طفل امير طليع نعيم بدر حرفيش دهسا سيارة مدخل ساحة بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com