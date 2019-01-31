نيمار, ينفجر, غضبا, بسبب, سؤال, عن, برشلونة,

شهدت لحظات وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مطار برشلونة صباح اليوم، الخميس، لحظات غضب من اللاعب تجاه بعض الصحفيين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أحد الصحفيين سأل نيمار عن إمكانية ارتدائه لقميص برشلونة مجددا في المستقبل، لينفجر اللاعب غضبا تجاه هذا الصحفي، ويطالبه بالابتعاد عنه، وقال له: "لا تلمسني".وتعرض نيمار لإصابة في الكاحل أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي مطلع الأسبوع الجاري، ستبعده عن الملاعب لمدة 10 أسابيع، حيث سيفقده النادي الباريسي لمدة 14 مباراة، أبرزها أمام مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، يومي 12 فبراير/شباط و6 مارس/آذار المقبلين. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن نيمار يرغب في العودة لبرشلونة مجددا، بعد انتقاله منه إلى باريس سان جيرمان.