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غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس حزب العمل افي غاباي بأن حزبه يسعى الى استبدال حكومة نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقبلة معربا عن يقينه في امكان تحقيق هذا الهدف.ووصف غاباي حزب العمل بقوي وذا جذور عميقة اذ له ستون ألف منتسب وآلاف النشطاء ومنتخب نيابي ممتاز. ويفيد مراسلنا أن أقوال غاباي وردت خلال لقاء عقده في حيفا اليوم مع رؤساء بلديات من أعضاء حزب العمل.


وكانت استطلاعات للرأي أجرتها قنوات التلفاز المختلفة قد أظهرت حصول حزب العمل على ما بين ستة وثمانية مقاعد في الانتخابات المقبلة للكنيست. 

واظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة "كان" الليلة الماضية انه لو أجريت الانتخابات التشريعية اليوم لكان حزب الليكود سيتقدم بعد حصوله على 31 مقعدا يليه حزب منعة لإسرائيل برئاسة بيني غانتس مع 23 مقعدا و"يش عاتيد " برئاسة يائير لابيد مع 9 مقاعد وحزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينت وايليت شاكيد وحزب العمل برئاسة افي غباي مع 8 مقاعد لكل منهما.

اما أحزاب يهادوت هاتوراة وميرتس والقائمة المشتركة برئاسة ايمن عودة والعربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي فستحصل على 6 مقاعد لكل منها 

كما يستدل من هذا لاستطلاع ان حزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان سيحصل على 5 مقاعد واحزاب كلنا برئاسة موشيه كحلون والبيت اليهودي وشاس على 4 مقاعد لكل منها فيما لا يتجاوز حزب هاتنوعا برئاسة تسيبي ليفني وجسر برئاسة أورلي ليفي نسبة الحسم. 

واعتبر 47% من المستطلعة أراؤهم ان السيد بنيامين نتنياهو هو افضل مرشح لتولي رئاسة الحكومة فيما رأى 41% ان غانتس هو الاجدر لتبوء هذا المنصب الرفيع.
غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو




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