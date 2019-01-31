غاباي:, حزب, العمل, يسعى, إلى, استبدال, حكومة, نتنياهو,

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كشف اليوم الخميس، أن نقاشًا يدور في وزارة المعارف حول المصطلحات الّتي ستظهر في...
بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل...
أصيب، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين بجروح بينهم خطيرة جدا، جراء حادث تصادم بين...
جاء في بيان صادر عن المجلس الطلابي البلدي في كفرمندا اليوم الخميس في اعقاب ما...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة اليوم الخميس عن...
اعلنت السيدة أمل أبو التوم ناشطة إجتماعية من قرية وادي النعم في النقب ترشحها...
عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين (صباح الخميس)، وذلك بعد وضع القنبلة أمس...
اعتقلت الشرطة 10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في...
اصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما وهو موظف في بلدية طمرة , باصابات طفيفة في قدميه اثر...
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية سيصل قطاع...