الوفد, الأمني, المصري, يصل, غزة,

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ذكر رئيس مركز الهجرة والجوازات السوري في معبر نصيب-جابر الحدودي العقيد مازن...
عبر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات...
قالت صحيفة ميرور البريطانية، أن طالبةً بكلية الطب توفيت بعد طردها من حافلةٍ في...
: أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة "Vale SA"...
انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، السياسة الخارجية للرئيس دونالد...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده...
يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون...
تعاني بلدات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في السكان، مما دفع السلطات المحلية إلى...
حظرت محكمة فنزويلا العليا على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا...
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130مهاجرا فقدوا قبالة...