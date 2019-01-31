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الوفد الأمني المصري يصل غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الوفد الامني المصري عصر اليوم الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز".


وأكد مصدر امني فلسطيني وصول مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية اللواء احمد عبد الخالق إلى قطاع غزة في زيارة تستمر عدة ساعات يلتقي خلالها عدد من قادة حركة حماس.


وسيناقش الوفد الامني المصري ملف التهدئة في قطاع غزة اضافة إلى ملف المصالحة.




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