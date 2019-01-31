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رسميا .. أرسنال يعلن ضم سواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس تعاقده مع دينيس سواريز قادما من برشلونة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.


وكشفت تقارير صحفية عن وجود خيار شراء مقابل 18 مليون يورو رغم أن بيان أرسنال لم يكشف الكثير عن تفاصيل الصفقة.


وقرر دينيس سواريز الرحيل عن صفوف البلوغرانا بسبب عدم مشاركته بانتظام تحت إشراف المدرب إرنستو فالفيردي، وفضل الرحيل إلى أرسنال كونه سبق له العمل مع أوناي إيمري في إشبيلية وكان من عناصره الأساسية.


وأعرب أوناي إيمري عن سعادته بوصول دينيس سواريز، وقال لموقع النادي الرسمي: "نحن سعداء بانضمام سواريز لنا، أنا أعرفه جيدا، لقد عملنا معا في إشبيلية، إنه يملك جودة عالية، وسيمنحنا خيارات عديدة في الهجوم، إنه يملك القدرة على مساعدة الفريق".




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