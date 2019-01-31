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مدرسة عين ماهل الإعدادية تتألق بمسابقة علمية في تل أبيب



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تألقت مدرسة عين ماهل الإعدادية في المسابقة العلمية التي أُقيمت في جامعة تل أبيب يوم الإثنين الموافق 28.1.2019 بمشاركة 1500 طالب من 42 مدرسة من بينهم 16 مدرسة تم مشاركتها في المسابقة وتنافسوا على إرسال التجربة إلى محطة الفضاء الدولية، ومدرسة عين ماهل الإعدادية هي المدرسة العربية الوحيدة التي نافست في هذا المضمار. 


وبعد الحكم الدقيق والمتعمق، تم إرسال ثلاث مدارس إلى محطة الفضاء الدولية وهم: 


مدرسة عين ماهل التي أجرت تجربة تدرس إفراز الإنزيمات الأميليز والليباز اللذان يعملان في البنكرياس تحت ظروف إنعدام الجاذبية.


مدرسة ايلان رامون كفار سابا وتجربتها تدرس تأثير الميتفورمين على عملية تجديد خلايا العضلات البشرية.

المدرسة الثانوية الجديدة تل أبيب كانت تجربتها إختبار التعبير الجيني في عملية تدمير الخلايا الحركية.

وأيضًا كذلك فازوا في هذه الفئة: الجمهور المفضل مدرسة الحاخام للفنون والعلوم متعددة التخصصات الخضيرة ومدرسة شمعون بن تسيفي جفعتايم.

وكان فريق القضاة الذي قاد عملية التحكيم النهائية مؤلفًا من 50 عضوًا رفيعًا في صناعة الفضاء في إسرائيل، بما في ذلك مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية، نائبة مدير مابات سبيس، مؤسس شركة SpacePharma ومالكها، والعديد من الشخصيات.


وحضر العديد من الشخصيات الأمريكية بما في ذلك رائد الفضاء الأمريكي غاريت ريسمان، رئيس جامعة الفضاء الدولية، وعائلات فريق كولومبيا.


بدوره يتقدم مفتش العلوم والتكنولوجيا شفيع الجمال بالشكر الجزيل لجمعية رامون ووكالة الفضاء في وزارة العلوم والتكنولوجيا ويبارك لمدرسة عين ماهل الإعدادية على هذا الإنجاز العظيم.




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