مدرسة, عين, ماهل, الإعدادية, تتألق, بمسابقة, علمية, في, تل, أبيب,

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امتلأت قاعة مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة بأولياء أمور طلاب الصفوف...
قام طلاب مدرسة اورط حلمي شافعي عكا، بمبادرة من مركزة العلوم نيفين ابورومي...
نظمت أسرة التربية البدنية (دوري المعسكرين) الرياضي في القاعة الرياضية على مدار...
أنهت بلدية عكا أعمال الترميم الواسعة التي قامت بها في روضة عباد الشمس في عكا...
في اجواء ديمقراطية ونزيهة ومميزة، فاز الطالب احمد أبو ربيع برئاسة مجلس طلاب...
على انغام الموسيقى واجواء رائعة اختتمت الليلة الماضية في مدينة سخنين فعاليات...
اختتمت مدرسة الزهراء في الناصرة الفصل الأول من العام الدراسي بفعاليات وبرامج...
قام طلاب الصف العاشر المتميزون من ثانوية كابول بمرافقة المهرج الطبي الحيفاوي...
تزامناً مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتمجيداً لأهمية العلم والعلماء، نظمت مدرسة...
إن المشاركة والتواصل والتعاون بين الأهل والمدرسة يساهم في تحسين العملية...