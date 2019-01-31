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ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابهرت الدوقة ميغين الانظار بأناقتها وطيبتها خلال زيارتها الى المسرح الوطني في مركز لندن.




حيث اعلنت ميغين انها ستتبنى دور راعية المسرح وهو بالتاكيد مجال قريب الى قلبها كونها كانت نجمة هوليوودية تعمل في مهنة التمثيل قبل زواجها بالامير هاري.


تصوير afp




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