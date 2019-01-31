المجلس, الطلابي, البلدي, بكفرمندا, :, ألا, يكفي؟سئمنا, هذا, المشهد, الكئيب, وهذا, الواقع, الأليم،, ولا, بد, لنا, من, فجر, جديد,

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اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة اليوم الخميس عن...
اعلنت السيدة أمل أبو التوم ناشطة إجتماعية من قرية وادي النعم في النقب ترشحها...
عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين (صباح الخميس)، وذلك بعد وضع القنبلة أمس...
اعتقلت الشرطة 10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في...
اصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما وهو موظف في بلدية طمرة , باصابات طفيفة في قدميه اثر...
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية سيصل قطاع...
لقي مسن 84 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء حريق شب في بيت قرب المسجد في بلدة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف بوجه...
تعرض رجل في الخمسينيات من عمره لاطلاق نار في مدينة طمرة في ساعة متأخرة أمس...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الاربعاء شجار عنيف , حيث اصيب عدد من الشبان جراء...