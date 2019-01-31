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المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد



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جاء في بيان صادر عن المجلس الطلابي البلدي  في كفرمندا اليوم الخميس في اعقاب ما شهدته القرية من احداث عنف :"  تعصف بقريتنا أحداث مؤسفة مخجلة، وتمضي بنا أحداث العنف إلى هاوية سحيقة، إلى دمار على كافة المستويات، الاجتماعية والاقتصادية.



نحن كأبناء شبيبه نؤمن بأن من حقنا أن نعيش بأمان وحريه. لسنا حياديين حيال ما يحصل، نحن ضد العنف بكل أشكاله، نشجب ونستنكر هذا الانزلاق الخطير الذي يحرق كل بقعة خضراء ويأتي على كل جميل فينا.


كل مرة نعود لنفس النقطة، كأننا لا نعتبر من الماضي، ولا نأخذ دروسا من تجاربنا السابقة، ألا يكفي؟ سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد.


ندعوا شباب مندا العزة إلى العمل على وقف هذا النزيف وعدم الانجراف، وتحكيم صوت العقل والمنطق، ونشر المحبة بدل الكراهية والتآخي بدل الفرقة والحوار بدل العنف والكلمة الطيبة بدل الاستفزاز.


نحن شباب في مقتبل العمل، نؤمن بمبادئ سامية وقيم نبيلة ونطمح لأن نرتقى بمجتمعنا وأن نكون له عونا وسندا ونمضي به إلى الأمام، وهذا الواقع يعزز من إيماننا بضرورة 


تغيير أنماط التفكير والمفاهيم البالية، وإرساء قيم الديمقراطية، ونبذ العنف وإرساء ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر.



دعونا نتعاون على نشر الألفه والمحبه والتآخي، كونوا لنا سندا وعونا لنحقق ذاتنا لا أداة تدمير، كونوا لنا البوصلة لاتجاه البر والنور والتألق والنجاح.


سنبقى نسعى للخير ونبادر له، لأن بلدنا أحلى بلد، وسنكون بإذن الله قادة الغد الذين يصنعون التغيير




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