مصرع, سائق, 40, عاما, بحادث, على, مفرق, الونيم, باتجاه, الناصرة,

اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة اليوم الخميس عن مصرع رجل 40 عاما .وتم اقرار وفاة المصاب في مستشفى رمبام في حيفا متأثرا بجراحه.من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

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