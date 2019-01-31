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مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة اليوم الخميس عن مصرع رجل 40 عاما .


وتم اقرار وفاة المصاب في مستشفى رمبام في حيفا متأثرا بجراحه.


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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