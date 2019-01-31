اصابة, حرجة, بحادث, على, مفرق, الونيم, باتجاه, الناصرة,

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اعلنت السيدة أمل أبو التوم ناشطة إجتماعية من قرية وادي النعم في النقب ترشحها...
عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين (صباح الخميس)، وذلك بعد وضع القنبلة أمس...
اعتقلت الشرطة 10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في...
اصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما وهو موظف في بلدية طمرة , باصابات طفيفة في قدميه اثر...
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية سيصل قطاع...
لقي مسن 84 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء حريق شب في بيت قرب المسجد في بلدة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف بوجه...
تعرض رجل في الخمسينيات من عمره لاطلاق نار في مدينة طمرة في ساعة متأخرة أمس...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الاربعاء شجار عنيف , حيث اصيب عدد من الشبان جراء...
يظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة "كان" الليلة انه لو أجريت الانتخابات...