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اصابة حرجة بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة



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اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة صباح اليوم الخميس عن اصابة رجل 40 عاما بجراح وصفت بالحرجة .



وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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