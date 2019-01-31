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آبل تخفض أسعار أجهزتها في بعض البلدان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة للبيع في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها مقابل الدولار.



وأوضح كوك أن "الشركة اتخذت هذا القرار بعد أن أجرت تقييما للأوضاع الاقتصادية في معظم أسواق العالم، ولاحظت أن البلدان التي انخفضت فيها قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، تراجعت فيها نسب المبيعات، ومن هذه البلدان كانت تركيا وروسيا والهند والبرازيل".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توقعت فيه آبل انخفاض مبيعاتها في الصين، التي تعد واحدة من أكبر أسواق العالم، حيث قال رئيسها التنفيذي تيم كوك: "في حين توقعنا بعض التحديات في أسواق ناشئة رئيسة، فإننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي في الصين على وجه الخصوص".


كما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن "مبيعات هواتف آبل قد تنخفض بشكل ملحوظ كون آبل تطرحها بأسعار كبيرة، ولا تزودها بتقنيات كافية لمنافسة الأجهزة التي تطرحها باقي الشركات".




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