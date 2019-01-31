تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-31 11:43:20 اصابة حرجة بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |  2019-01-31 10:24:10 أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست |  2019-01-31 10:11:19 طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” |  2019-01-31 09:51:29 اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة |  2019-01-31 09:17:32 النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله |  2019-01-31 09:16:35 كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله |  2019-01-31 09:10:19 كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو |  2019-01-31 08:30:11 طمرة - اصابة موظف بلدية باطلاق نار ونقله للمستشفى |  2019-01-31 08:13:53 تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا |  2019-01-31 08:10:06 الصدفة تقود إلى اكتشاف نفق يؤدي إلى بنك أميركي |  2019-01-31 08:09:18 99 قتيلا و 259 مفقودا حصيلة ضحايا انهيار السد في البرازيل |  2019-01-31 08:05:53 وفد مصري يصل غزة اليوم الخميس |  2019-01-31 08:03:26 مصرع مسن 84 عاما جراء احتراق بيت في كفركما |  2019-01-31 06:01:38 كيري: ترامب يدير ظهره للدبلوماسية ويجلب العار لأمريكا أمام العالم |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رامي مالك يبوح بسر عن الأميرة ديانا يتعلق بالمثليين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث الممثل، رامي مالك، الذي لعب دور البطولة في فيلم "الملحمة البوهيمية"، عن أكثر قصة صادمة في العلاقة الوثيقة التي ربطت فريدي ميركوري والأميرة ديانا، وعرفها أثناء تحضيره للفيلم.



وقال رامي مالك خلال مقابلة لمجلتي "People" و"Entertainment Weekly": "من أكثر ما أدهشني، علاقة فريدي ميركوري بالأميرة ديانا. وكان من المعروف أن ميركوري مثلي جنسي، وكان يسهر دائما في ملهى ليلي للمثليين.

وعرض مرة على الأميرة ديانا الذهاب معه إلى ذلك النادي الليلي، وكان صعبا عليها الدخول إلى مثل هذا المكان، فلجأت الأميرة للتنكر بزي عسكري ونظارة سوداء حتى لا يعرفها أحد. وبقيت معه وسهرا حتى الصباح في النادي".


ونال رامي مالك جائزة أفضل ممثل من نقابة الممثلين الأمريكية عن دور، فريدي ميركوري، في فيلم "الملحمة البوهيمية"، كما أنه مرشح أيضا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن نفس الدور.




كلمات متعلقة

رامي, مالك, يبوح, بسر, عن, الأميرة, ديانا, يتعلق, بالمثليين!,

تابعونــا

فيديو - “أنا هيك” يثير الجدل في لبنان بحلقة عن السحاقيات فيديو - “أنا هيك” يثير الجدل في لبنان بحلقة عن السحاقيات 2019-01-31 | 10:00:23

تقدم عدد من المحامين في لبنان بعريضة لدى القضاء، لمنع بث حلقة عن السحاقيات، ضمن...

راغب علامة يحقق حلم طفلة مريضة بالسرطان .. فيديو راغب علامة يحقق حلم طفلة مريضة بالسرطان .. فيديو 2019-01-31 | 08:25:31

في لفتة إنسانية منه، حقق النجم اللبناني راغب علامة، أمنية طفلة مريضة بالسرطان...

حلا شيحة بإطلالة عصرية جدا في أحدث ظهور لها حلا شيحة بإطلالة عصرية جدا في أحدث ظهور لها 2019-01-30 | 17:32:58

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة عاصفة من التعليقات عبر حسابها الخاص بعدما قامت...

سعد لمجرد يستعد لعمل فني جديد في باريس.. صور سعد لمجرد يستعد لعمل فني جديد في باريس.. صور 2019-01-30 | 14:55:42

نشر المخرج عبدالرفيع العبديوي مجموعة صور جديدة تجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد...

رغم حملها .. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة رغم حملها .. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة 2019-01-30 | 13:00:54

أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حيرة متابعيها بعدما ظهرت في صورة جديدة بقوام...

ياسمين صبري تتلقى سيل من الغزل بعد هذا اللوك.. صور ياسمين صبري تتلقى سيل من الغزل بعد هذا اللوك.. صور 2019-01-30 | 10:59:27

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على...

الإيراني مصطفى زماني بعد 10 سنوات من عرض يوسف الصديق الإيراني مصطفى زماني بعد 10 سنوات من عرض يوسف الصديق 2019-01-30 | 08:35:45

مر أكثر من 10 أعوام على عرض المسلسل الإيراني «يوسف الصديق»، والذي قام ببطولته...

إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع العائلة.. صور إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع العائلة.. صور 2019-01-29 | 14:55:17

في أجواء فخمة، قررت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن تقيم حفل عيد ميلاد ابنتها...

مكسيم خليل مع ابنه الأكبر في صورة من 20 عاماً مكسيم خليل مع ابنه الأكبر في صورة من 20 عاماً 2019-01-29 | 13:00:37

فاجأ الفنان السوري مكسيم خليل محبيه، وشاركهم بصورة خاصة جداً من 20 عاماً، تجمعه...

هل أعلنت ميريام كلينك افلاسها ! هل أعلنت ميريام كلينك افلاسها ! 2019-01-29 | 11:15:28

فاجأت عارضة الأزياء ​ميريام كلينك​ كل متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ريم شناوي كفر مندا معلمة تنافس لقب الحصول على معلم الدولة مصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع هستدروت اعلان اضراب المرافق الاقتصادية 3 نساء الشخ دنون قرية حيازة مخدرات مريخوانا تجارة معمل مختبر الشرطة اعتقال بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة حادث طرق يافة الناصرة اصابة امرأة 3 سيارات طاقم مرام ميديكال الطبي ذكرى 11 مجزرة شفاعمرو ناتن زاده الارهابي قتل حافلة وقفة احتجاجية لجنة شعبية احمد حمدي سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافعارف رفيق عطا الله من قرية سكان يركا . مفقود البحث عنه الشرطة تناشد الجمهور المساعدة ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com