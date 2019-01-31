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نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي...
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم ، أن فريق البحث الفرنسي وجد حطاما لطائرة يعتقد...
رد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على تجاهل بيب جوارديولا، مدرب...
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء أن نجمه البرازيلي نيما ردا سيلفا...
رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، على شائعات رحيله عن صفوف...
أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر...
قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا...
تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء...
تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره...
كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، التي سيتخلص منها ريال مدريد خلال فترة...