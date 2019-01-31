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محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي غلاف كتاب يحمل صورته بعنوان "أنت البطل".

وتَمثل ظهور محمد صلاح في معرض الكتاب المصري المقام حاليا في العاصمة القاهرة حتى الخامس من شهر فبراير، في كتاب من إصدار "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" المصري.


وكتب الفرعون في تعليقه على صورة غلاف الكتاب، هاشتاغ saynodrugs# أي:"قل لا للمخدرات".


ويرتبط محمد صلاح بحملة توعية ضد مخاطر المخدرات والإدمان من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل مصر، وكان بطلا للعديد من الحملات الإعلانية في الأشهر الماضية، خاصة في رمضان عام 2018.


وأصبح نجم ليفربول ومنتخب مصر، الذي شغل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أيقونة للمصريين، وقدوة ورمزا للنجاح عند الأجيال الشابة، نظرا لما يقدمه من مستويات متطورة مع فريقه في الدوري الإنجليزي.




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