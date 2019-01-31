هل, فقدان, السمع, علامة, مبكرة, على, خطر, الزهايمر؟,

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يمكن أن تقدم زراعة الخلايا الجذعية الأمل في علاج العمى، بعد أن أظهرت التجربة قدرة...
"الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب إلى ضده".. هذا المثل الشائع ينطبق على القهوة، حيث...
يعتبر الزهايمر خامس أكبر أسباب الوفاة في العالم، ويكشف علماء الآن من خلال أبحاث...
وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء...
حذرت دراسة جديدة من أن قلة النوم في ليلة واحدة يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية...
كشف بحث جديد أن خفض ضغط الدم يمكن أن يمنع الإصابة بمرض ألزهايمر. ووجد البحث...
يحظى الدجاج بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبا، لأنه مصدر صحي ورخيص...
اكتشف علماء جامعة سانت لويس الأمريكية أن مستخلص شاي أولونغ يمكن أن يوقف نمو جميع...
يمكن للّسان مساعدة الأطباء، في يوم من الأيام، على التنبؤ باحتمال تطور أشد أشكال...
أجرى علماء تعديلا وراثيا للدجاج ليضع بيضا يحتوي على أدوية عالية الجودة في مكافحة...