تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-31 11:43:20 اصابة حرجة بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |  2019-01-31 10:24:10 أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست |  2019-01-31 10:11:19 طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” |  2019-01-31 09:51:29 اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة |  2019-01-31 09:17:32 النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله |  2019-01-31 09:16:35 كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله |  2019-01-31 09:10:19 كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو |  2019-01-31 08:30:11 طمرة - اصابة موظف بلدية باطلاق نار ونقله للمستشفى |  2019-01-31 08:13:53 تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا |  2019-01-31 08:10:06 الصدفة تقود إلى اكتشاف نفق يؤدي إلى بنك أميركي |  2019-01-31 08:09:18 99 قتيلا و 259 مفقودا حصيلة ضحايا انهيار السد في البرازيل |  2019-01-31 08:05:53 وفد مصري يصل غزة اليوم الخميس |  2019-01-31 08:03:26 مصرع مسن 84 عاما جراء احتراق بيت في كفركما |  2019-01-31 06:01:38 كيري: ترامب يدير ظهره للدبلوماسية ويجلب العار لأمريكا أمام العالم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل فقدان السمع علامة مبكرة على خطر الزهايمر؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألقت نتائج أبحاث جديدة مزيداً من الضوء على العلاقة بين فقدان السمع وبين الإصابة بالزهايمر، وتبين أن هناك صلة بين المشكلتين. ووجد الباحثون أن من لديهم ضعف خفيف في السمع يرتفع لديهم خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 30 بالمائة، وتصل نسبة الخطر إلى 42 بالمائة لدى حالات فقدان السمع متوسطة الشدة.



يصل خطر الإصابة بالزهايمر إلى 54 بالمائة في حالات فقدان السمع الحاد، لكنه ينخفض إلى 37 بالمائة عند استخدام وسائل مساعدة على السمع وبحسب الدراسة التي أجريت بالتعاون بين جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام يرتفع خطر الإصابة بالزهايمر إلى نسبة 54 بالمائة في حالات فقدان السمع الحاد، لكن النسبة تنخفض إلى 37 بالمائة عند استخدام وسائل مساعدة على السمع.


وحثّت نتائج الدراسة على اعتبار فقدان السمع بدرجاته المختلفة مؤشراً مبكراً على خطر الإصابة بالزهايمر، ويساعد الكشف المبكر عن احتمالات تطوّر المرض على اتخاذ إجراءات لإبطائه، ولتخفيف آثاره على المريض.


ولا يوجد علاج للزهايمر حتى الآن، وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به حالياً بحوالي 50 مليون إنسان حول العالم، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 75 مليون شخص بحلول 2030.




كلمات متعلقة

هل, فقدان, السمع, علامة, مبكرة, على, خطر, الزهايمر؟,

تابعونــا

الخلايا الجذعية قد تكون مفتاح القضاء على العمى الخلايا الجذعية قد تكون مفتاح القضاء على العمى 2019-01-31 | 10:00:18

يمكن أن تقدم زراعة الخلايا الجذعية الأمل في علاج العمى، بعد أن أظهرت التجربة قدرة...

كم أقصى حد من القهوة يمكن شربه مرة واحدة؟ كم أقصى حد من القهوة يمكن شربه مرة واحدة؟ 2019-01-31 | 08:11:58

"الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب ‫إلى ضده".. هذا المثل الشائع ينطبق على القهوة، حيث...

هل تكون هذه البكتيريا وراء الإصابة بمرض الزهايمر؟ هل تكون هذه البكتيريا وراء الإصابة بمرض الزهايمر؟ 2019-01-30 | 17:30:18

يعتبر الزهايمر خامس أكبر أسباب الوفاة في العالم، ويكشف علماء الآن من خلال أبحاث...

لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ 2019-01-30 | 14:55:22

وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء...

كيف يؤثر النوم على شعورنا بالألم ؟ كيف يؤثر النوم على شعورنا بالألم ؟ 2019-01-30 | 13:00:52

حذرت دراسة جديدة من أن قلة النوم في ليلة واحدة يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية...

خفض ضغط الدم يقلل خطر الإصابة بمرض عقلي مدمر خفض ضغط الدم يقلل خطر الإصابة بمرض عقلي مدمر 2019-01-30 | 10:57:10

كشف بحث جديد أن خفض ضغط الدم يمكن أن يمنع الإصابة بمرض ألزهايمر. ووجد البحث...

العلم يحذر من "الخطأ الفادح" قبل طهي الدجاج العلم يحذر من "الخطأ الفادح" قبل طهي الدجاج 2019-01-30 | 08:33:03

يحظى الدجاج بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبا، لأنه مصدر صحي ورخيص...

الشاي يحمي من سرطان الثدي الشاي يحمي من سرطان الثدي 2019-01-29 | 22:38:10

اكتشف علماء جامعة سانت لويس الأمريكية أن مستخلص شاي أولونغ يمكن أن يوقف نمو جميع...

لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا 2019-01-29 | 14:50:56

يمكن للّسان مساعدة الأطباء، في يوم من الأيام، على التنبؤ باحتمال تطور أشد أشكال...

بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان! بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان! 2019-01-29 | 13:00:10

أجرى علماء تعديلا وراثيا للدجاج ليضع بيضا يحتوي على أدوية عالية الجودة في مكافحة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تهريب افراد عصابة مخدرات مطار بن غوريون عبر الدولي تمديد هدم بيت عائلة عربية مدينة اللد صباح اليوم الخميس شرطة جرافات 3 طوابق بناء غير مرخصخالد حازم . سفاعمرو فقدان اثاره الشرطة تناشد الاهالي المساعدة عمليات وراء اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة احمد نور الدين طريف تبرع باعضائه وهب الحياة 5 شاخاص زراعة اعضاء احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق نضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىانفجار سيارة رشيون لتسيون اصابات شرطة تحقق خلفية جنائية محمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات احتراق سيارة ام الفحم الشرطة تحقق اضرار جسيمة ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة جثة معلوت امرأة علامات عنف العثور الشرطة اسعاف وفاة مصرع مقتل نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com