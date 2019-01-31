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أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت السيدة أمل أبو التوم ناشطة إجتماعية من قرية وادي النعم في النقب  ترشحها لانتخابات الكنيست القادمة ضمن الحزب اليساري الجديد بلاد جديدة - ארץ חדשה.



وبهذا تكون امل ابو التوم اول امرأة عربية من النقب تترشح لانتخابات الكنيست .


وجاء في بيان اعلانها الترشح كما نشرته على صفحتها الخاصة على الفيسبوك :" بعد مشاورات أجريتها مع العديد من النشطاء المحليين والسياسيين على المستوى القطري، قررت خوض الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين ، في مكان مضمون ضمن حزب (ארץ חדשה - بلاد جديدة ) اليساري.


ولا شك أن هذا القرار ، يكتسب أهمية خاصة ، في ظل الظلم والتمييز الذي يتعرض له مجتمعنا العربي بصورة عامة ، والمواطنون العرب في النقب على وجه الخصوص.كما أن هذه الخطوة تؤكد أهمية دور المرأة العربية في خوض غمار العمل السياسي من رحم المعاناة ، حيث تواجه أعتى صور التفرقة وإنعدام المساواة من قبل مؤسسات الدولة منذ قيامها . 


إن العمل البرلماني سيتيح لي الفرصة لطرح قضايا مجتمعنا التي نعرفها عن قرب ونعيش صنوفها عن كثب، بغية العمل على ايجاد الحلول القانونية ، وسن قوانين تعزز فرص العيش الكريم والحفاظ على مقدرات مجتمعنا العربي في النقب، وفي الوقت ذاته مكافحة القوانين العنصرية ضد جمهورنا العربي . 


لقد قررت الانضمام لهذا الحزب الذي ينادي بالعدل الاجتماعي والسياسي ويتميّز بالأجندات الاجتماعية والحياتية ، وكذلك بعد سنوات متواصلة من عملي الميداني والجماهيري في شتى الميادين وعلى مختلف الاصعدة ، إيماناً وانطلاقاً من المبادئ المرتكزة إلى الحقوق المدنية وأسس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص .


إنني على دراية تامة بالانعكاسات الايجابية لهذا القرار على مجمل الحياة العامة لأهلنا في النقب، ولا شك لدي بأنه سيلقى الدعم والتأييد من السواد الأعظم من أهلنا في النقب...


وعليه أتوقع من جمهورنا المزيد من رص الصفوف وتوحيد الكلمة خلف هذه القرار الذي يضع المرأة العربية في موقع الخدمة الحقيقية والتأثير الإيجابي على مجريات الحياة اليومية في هذه البقعة الغالية من بلادنا..




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