بنك, هبوعليم, فرع, ام, الفحم, ينظم, لقاء, لاطباء, المدينة,

نظم بنك هبوعليم فرع ام الفحم لقاءا في قاعة الانيس، شارك بِه العشرات من الاطباء في المدينة والسيد قيس مصالحة مدير فرع بنك هبوعليم في المدينة، والسيد يارون كيسار، مدير منطقة الشارون، والسيد توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي وممثلين عن مركز النمو المالي التابع للبنك. تخلل اللقاء محاضرات حول تخطيط التقاعد بشكل صحيح وقروض الاسكان.

وقد اعرب المشاركون عن سرورهم من اللقاء الذي زودهم بمعلومات قيمه في هذين المجالين.