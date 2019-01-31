طالبة, أوكرانية, تتجمد, حتى, الموت, بسبب, “أجرة, الحافلة”,

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عبر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات...
: أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة "Vale SA"...
انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، السياسة الخارجية للرئيس دونالد...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده...
يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون...
تعاني بلدات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في السكان، مما دفع السلطات المحلية إلى...
حظرت محكمة فنزويلا العليا على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا...
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130مهاجرا فقدوا قبالة...
حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري،...
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء...