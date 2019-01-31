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طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





قالت صحيفة ميرور البريطانية، أن طالبةً بكلية الطب توفيت بعد طردها من حافلةٍ في منطقةٍ نائية درجة حرارتها 20 تحت الصفر لعدم دفعهاثمن تعريفة الركوب، بعد أن نسيت محفظتها.

حيث كانت إيرينا دفوريتسكا في طريقها لزيارة والدتها المريضة، لكن سائق الحافلة طردها الساعة الرابعة فجراً بسبب عجزها عن دفع 25 هريفنا أوكرانية (0.9 دولار أمريكي) أجرة ركوب الحافلة.


فاضطرت إلى السير في الغابات والطرق المظلمة، ويبدو أنَّ الشابة ضلَّت طريقها حتى تعثرت في حفرةٍ تجمدت بها حتى الموت.


ووجد والدها، جثتها متجمدةً في حفرة، وكانت عيناها مفتوحتين وهناك خوفٌ بهما.




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