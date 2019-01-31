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فيديو - “أنا هيك” يثير الجدل في لبنان بحلقة عن السحاقيات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تقدم عدد من المحامين في لبنان بعريضة لدى القضاء، لمنع بث حلقة عن السحاقيات، ضمن برنامج “أنا هيك” والذي يقدمه الإعلامي الشهير نيشان ديرهاروتيونيان على شاشة فضائية “الجديد”.



هذا وقد ردت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت العريضة التي تقدم بها المحامون واتى قرار القاضية بموجب القانون الذي يرى انه على مقدم الدعوى بأن يكون نفسه «صاحب الحق المراد حمايته في الإجراء الوقتي المستعجل»، و له مصلحة مباشرة في القضية.

 وعليه، فإن الجهة المستدعية، كما ورد في نص القاضية، لم يتبين في استدعائها، أي «مصلحة شخصية ومباشرة لها»، ولم «يحدّد الضرر المباشر الذي قد يلحق بها شخصياً جراء بث الحلقة». كذلك، «لم تثبت الصفة القانونية التمثيلية لهم» بمعنى أن طلبهم يشمل المجتمع وكل مشاهد محتمل للبرنامج، لذا قُرر رد الإستدعاء.


من جهته علق نيشان على حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور القرار وكتب: وهذا حكم القاضية ماري-كريستين عيد، وبناءً عليه، ألقاكم الليلة في حلقة ​أنا هيك​.




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