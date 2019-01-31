صور - ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها

نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن قام الأخير بدعوتها لحضور تدريبات السيدة العجوز تعويضا عن تسببه بتهشيم أنفها.

ونشرت يلينا على صفحتها في فيسبوك صورة تجمعها برونالدو، التقطتها عندما لبت دعوة النجم البرتغالي لحضور تدريبات يوفنتوس.كما قام رونالدو بإهدائها قميص يوفنتوس ذي الرقم 7 الخاص به، ووقعه بخط يده كذكرى لها، وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحق بأنفها نتيجة إصابتها بإحدى الكرات التي سددها "الدون" خلال فترة الإحماء قبل مباراة السيدة العجوز مع كييفو الأسبوع الفائت.