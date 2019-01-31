تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-31 11:43:20 اصابة حرجة بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة |  2019-01-31 11:35:40 البابا: زيارة الإمارات صفحة جديدة في العلاقات بين الأديان |  2019-01-31 10:24:10 أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست |  2019-01-31 10:11:19 طالبة أوكرانية تتجمد حتى الموت بسبب “أجرة الحافلة” |  2019-01-31 09:51:29 اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة |  2019-01-31 09:17:32 النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله |  2019-01-31 09:16:35 كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله |  2019-01-31 09:10:19 كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو |  2019-01-31 08:30:11 طمرة - اصابة موظف بلدية باطلاق نار ونقله للمستشفى |  2019-01-31 08:13:53 تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا |  2019-01-31 08:10:06 الصدفة تقود إلى اكتشاف نفق يؤدي إلى بنك أميركي |  2019-01-31 08:09:18 99 قتيلا و 259 مفقودا حصيلة ضحايا انهيار السد في البرازيل |  2019-01-31 08:05:53 وفد مصري يصل غزة اليوم الخميس |  2019-01-31 08:03:26 مصرع مسن 84 عاما جراء احتراق بيت في كفركما |  2019-01-31 06:01:38 كيري: ترامب يدير ظهره للدبلوماسية ويجلب العار لأمريكا أمام العالم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - ردة فعل رونالدو مع المشجعة التي هشم أنفها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن قام الأخير بدعوتها لحضور تدريبات السيدة العجوز تعويضا عن تسببه بتهشيم أنفها.



ونشرت يلينا على صفحتها في فيسبوك صورة تجمعها برونالدو، التقطتها عندما لبت دعوة النجم البرتغالي لحضور تدريبات يوفنتوس.


كما قام رونالدو بإهدائها قميص يوفنتوس ذي الرقم 7 الخاص به، ووقعه بخط يده كذكرى لها، وذلك تعويضا عن الضرر الذي لحق بأنفها نتيجة إصابتها بإحدى الكرات التي سددها "الدون" خلال فترة الإحماء قبل مباراة السيدة العجوز مع كييفو الأسبوع الفائت.




كلمات متعلقة

صور, -, ردة, فعل, رونالدو, مع, المشجعة, التي, هشم, أنفها,

تابعونــا

محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل" محمد صلاح بطل رواية "أنت البطل" 2019-01-31 | 11:15:51

نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على حساباته الرسمية في مواقع...

تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا 2019-01-31 | 08:13:53

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم ، أن فريق البحث الفرنسي وجد حطاما لطائرة يعتقد...

سولاري يتهم جوارديولا بتعمد تجاهل ريال مدريد سولاري يتهم جوارديولا بتعمد تجاهل ريال مدريد 2019-01-30 | 17:28:31

رد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على تجاهل بيب جوارديولا، مدرب...

نيمار دا سيلفا سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع نيمار دا سيلفا سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع 2019-01-30 | 14:55:07

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء أن نجمه البرازيلي نيما ردا سيلفا...

وكيل بيل يفند شائعات رحيله عن ريال مدريد وكيل بيل يفند شائعات رحيله عن ريال مدريد 2019-01-30 | 13:00:42

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، على شائعات رحيله عن صفوف...

زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء 2019-01-30 | 10:54:27

أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر...

مدرب ليفربول : لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح مدرب ليفربول : لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح 2019-01-30 | 08:29:54

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا...

نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ويُقدم هدية لليفربول نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ويُقدم هدية لليفربول 2019-01-30 | 00:02:33

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء...

قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات 2019-01-29 | 18:15:32

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره...

إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد 2019-01-29 | 14:55:32

كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، التي سيتخلص منها ريال مدريد خلال فترة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البروفيسور حسام حايك الناصرة مخترع الانف الالكترونية مرض تشخيص سرطان شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع اختتام دوري الصحابه كرة القدم شهر رمضان المبارك الناصرة مباريات علي سلام بلدية التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور غرق مصرع رجل 50 عاما شاطئ توفيق آغا البحر قرب نهاريا شفي تسيون قرية المزرعة حريق شب بيت قرية جسر الزرقاء اصابة طفلين دخان اضرار جسيمة ممتلكات اطفاء قوات اخماد شرطة فرات نصار مراسل القناة الثانية وزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي شادي ناصر جثة الطيرة اللد جنائي شبهات الشرطة العثور اصابة بالغة عامل سقط حادث عمل ورشة بناء ارتفاع عن كفار سابا ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب ام الفحم فوج اخير معتمرين استقبال اهالي مدينة بيت الله الحرامحفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com