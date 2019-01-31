كلمات متعلقةالنقب, -, الحاج, سلامة, البطيحات, "ابو, سليمان", في, ذمة, الله,
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد...
آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً...
فجعت قرية ترشيحا بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عاماً) وسيشيّع جثمانها...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية الطيبة الزعبية ، الحاجة خضرة محمود صالح...
انتقلت إلى رحمة الله تعالى من قرية دبورية، الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) عن عمر...
انتقل إلى رحمة الله تعالى، من قرية سولم، السيد عبد الكريم يوسف زعبي (أبو عامر)...
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) من قرية كفرمندا زوجة...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في البعينة، النجيدات، الشاب خضر حمد...
انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...