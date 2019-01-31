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النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله



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توفي الشيخ سلامة البطيحات "ابو سليمان" الليلة الماضية ابن قرية الغراء غير المعترف بها في النقب، وهو من المناضلين القدامى، سجن مدة 12 عاما في السجون الاسرائيلية، بتهمة الانتماء لمنظمة التحرير الفلسطينية، واطلق سراحه من السجون الاسرائيلية عام 1981، وهو معروف بطيبه، وانتمائه الصادق لابناء شعبه، ولوطنه، ورغم كبر سنه كان يشارك في المظاهرات التي تنظم ضد الهدم والخراب، وفِي الاجتماعات العامة، ولم يغب عن ساحات النضال رغم كبر سنة. 


*وستكون الجنازة اليوم الخميس الموافق 31.01.2019, الساعة 9:00 في مقبرة المشاش.* 


رحمه الله واسكنه فسيح جنانه.




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