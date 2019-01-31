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كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد القادر ارشيد زعبي (ابو محمد)، عن عمر يناهز الـ60 عامًا. اثر مرض عضال لم يمهله كثيرًا.

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة العصر من بيته الكائن في قرية كفر مصر الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير.

يذكر أن المرحوم، هو شقيق الرئيس السابق للمجلس الاقليمي بستان المرج، احمد زعبي (ابو ياسر).

انا لله وإنا إليه راجعون




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