كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو

اعتقلت الشرطة 10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في الشجار العنيف ليلة امس على خلفية الانتخابات وضبط كمية من المفرقعات .

واشارت الشرطة انه منذ يوم الاحد تم اعتقال 34 شخصا من البلدة على خلفية الضلوع في الشجار الذي وقع الاحد وتجدد ليلة امس .وتم ايضا نقل شرطيين الى المستشفى بعد اصابتهما بجراح طفيفة خلال الشجار .الشرطة اكدت انها تنوي تنفيذ حملة اعتقالات اخرى على خلفية الضلوع في الشجار الذي اسفر عن اصابات واضرار جسيمة في الممتلكات العامة في القرية .