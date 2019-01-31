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كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة  10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في الشجار العنيف ليلة امس على خلفية الانتخابات وضبط كمية من المفرقعات .


واشارت الشرطة انه منذ يوم الاحد تم اعتقال 34 شخصا من البلدة على خلفية الضلوع في الشجار الذي وقع الاحد وتجدد ليلة امس .

وتم ايضا نقل شرطيين الى المستشفى بعد اصابتهما بجراح طفيفة خلال الشجار .


الشرطة اكدت انها تنوي تنفيذ حملة اعتقالات اخرى على خلفية الضلوع في الشجار الذي اسفر عن اصابات واضرار جسيمة في الممتلكات العامة في القرية .




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