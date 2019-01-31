اصابة, طفيفة, لرجل, باطلاق, نار, قرب, البلدية, في, طمرة,

كلمات متعلقةاصابة, طفيفة, لرجل, باطلاق, نار, قرب, البلدية, في, طمرة,
اعتقلت الشرطة 10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في...
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية سيصل قطاع...
لقي مسن 84 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء حريق شب في بيت قرب المسجد في بلدة...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف بوجه...
تعرض رجل في الخمسينيات من عمره لاطلاق نار في مدينة طمرة في ساعة متأخرة أمس...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الاربعاء شجار عنيف , حيث اصيب عدد من الشبان جراء...
يظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة "كان" الليلة انه لو أجريت الانتخابات...
قررت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم معاقبة فريق اتحاد ابناء سخنين...
داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة اليوم الاربعاء محل قمار ومراهنات غير...
اعتقلت الشرطة 4 اشخاص خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في مدينة قلنسوة مساء اليوم...