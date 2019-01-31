اصابة, طفيفة, لرجل, باطلاق, نار, قرب, البلدية, في, طمرة,

اصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما من طمرة , باصابات طفيفة في قدميه اثر تعرضه صباح اليوم لاطلاق نار من قبل مجهول لدى تواجده قرب مبنى البلدية في المدينة .

وتم تقديم العلاج الاولي للمصاب في مكان الحادث ونقله الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعدوجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل قرب مبنى بلدية طمرة، أطلقت عيارات نارية نحو شخص، (55 عام) فأصيب في رجله إصابات طفيفة ( وفق طواقم طبية).المصاب أحيل الى مشفى الجليل في نهاريا لتلقي العلاج.أفراد من الشرطة سارعوا الى المكان،وباشروا بعمليات مسح وتمشيط، لرصد المشتبه.الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة.المحققون يجمعون البينات والأدلة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.