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تفجيرات واسعة في موقع انهيار جبلي بنهر "بوريا"



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تفجيرات واسعة في موقع انهيار جبلي بنهر "بوريا"




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