راغب, علامة, يحقق, حلم, طفلة, مريضة, بالسرطان, .., فيديو,

في لفتة إنسانية منه، حقق النجم اللبناني راغب علامة، أمنية طفلة مريضة بالسرطان تُدعى «نغم» كانت تحلم بلقائه، واستقبلها في منزله.

وفي مقطع فيديو مؤثر من كواليس هذا اللقاء، ظهر السوبر ستار يعزف ويغني مع «نغم»، أحدث أغانيه «ردّلي كلماتي»، والتي بدت «نغم» تحفظها وتغنيها بسعادة مع راغب، وهو المقطع الذي تبادله فانز النجم اللبناني، مثنيين على عطائه الانساني.يُذكر أن أغنية «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد، وقد اعتبر راغب علامة الكليب هدية منه للجمهور بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لإحياء حفل غنائي بوم 8 فبراير المقبل على مسرح المجاز في الشارقة، كما يحتفل بعيد الحب مع جمهوره في الأردن، حيث يحيي هناك حفل غنائي يوم 14 فبراير المقبل بفندق شيراتون عمّان.