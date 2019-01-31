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تطور جديد في حادثة تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود سالا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم ، أن فريق البحث الفرنسي وجد حطاما لطائرة يعتقد أنها تخص اللاعب الأرجنتيني، إيماليانو سالا.



وبحسب BBC، فإن الحطام الذي عثر عليه بالقرب من منطقة سورتينفيل في شبه جزيرة كوتينتين الفرنسية ربما يعود لطائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود.


وقالت الصحيفة الإنجليزية إن البحث سيجري تحت الماء نهاية الأسبوع الجاري نظرا لظروف الطقس، بعد أن حدد فريق البحث مساحة أربعة أميال بحرية مربعة للبحث.


واختفى اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 28 عاما، لدى سفره من فرنسا إلى كارديف على متن طائرة صغيرة فوق بحر المانش، في 21 من الشهر الجاري، وأعلنت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية، في وقت سابق، إنهاء الجزء المكثف من عملية البحث.


وشارك سالا خلال الموسم الجاري، في 21 مباراة مع نانت الفرنسي، وسجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين، قبل أن يوقع، يوم السبت الماضي، على عقد انتقاله إلى كاريف سيتي الويلزي.

تصوير - afp




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