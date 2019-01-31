99, قتيلا, و, 259, مفقودا, حصيلة, ضحايا, انهيار, السد, في, البرازيل,

: أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء انهيار سد تابع لشركة "Vale SA" لأعمال التعدين في منطقة برومادينيو جنوب شرق البرازيل الأسبوع الماضي إلى 99 شخصا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس-جيرايس البرازيلية، العقيد فلافيو غودينيو، في حديث تلفزيوني لقناة "غلوبو"، اليوم الأربعاء، إن "عدد القتلى بلغ حتى هذه اللحظة 99 شخصا وتم تحديد هوية 57 منهم"، مضيفا أن 259 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين، وذلك بعد أن كانت الحصيلة مساء الثلاثاء 84 قتيلا، فضلا عن 276 مفقودا.وأشار غودينيو إلى أنه تم في اليوم السادس من عمليات البحث، حشد 320 إطفائيا، لافتا إلى أن احتمال العثور على ناجين في الأراضي التي طالتها الكارثة يقترب من الصفر.ووقعت الكارثة يوم 25 يناير عندما تسبب انزلاق للتربة بانهيار السد في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس-جيرايس.