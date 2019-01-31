مصرع, مسن, 84, عاما, جراء, احتراق, بيت, في, كفركما,

الطاقم الطبي الذي وصل الى المكان اعلن وفاة المسن متأثرا باصابته بعد فشل محاولات انعاشه .وعملت طواقم الاطفاء على اخماد الحريق الذي لم يعرف بعد سبب اندلاعه .

لقي مسن 84 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء حريق شب في بيت قرب المسجد في بلدة كفركما .

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