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مصرع مسن 84 عاما جراء احتراق بيت في كفركما



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي مسن 84 عاما مصرعه صباح اليوم الخميس جراء حريق شب في بيت قرب المسجد في بلدة كفركما .


الطاقم الطبي الذي وصل الى المكان اعلن وفاة المسن متأثرا باصابته بعد فشل محاولات انعاشه .


وعملت طواقم الاطفاء على اخماد الحريق الذي لم يعرف بعد سبب اندلاعه .




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