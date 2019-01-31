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الطقس - انخفاض على درجات الحرارة



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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .




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