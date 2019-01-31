اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, طمرة,

كلمات متعلقةاصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, طمرة,
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الاربعاء شجار عنيف , حيث اصيب عدد من الشبان جراء...
يظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة "كان" الليلة انه لو أجريت الانتخابات...
قررت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم معاقبة فريق اتحاد ابناء سخنين...
داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة اليوم الاربعاء محل قمار ومراهنات غير...
اعتقلت الشرطة 4 اشخاص خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في مدينة قلنسوة مساء اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن...
بمبادرة مستشفى الناصرة- الإنجليزي وبالتعاون مع صندوق المرضى كلاليت، مركز الهلال...
قام وفد من مركز السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لمجلس كفر مندا...
بعد أن أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة...
انطلقت هذا الأسبوع في مدرسة أورط الأخوة جلبوع وفي المدرسة الاعدادية المقيبلة-...