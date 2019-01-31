اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, طمرة,

تعرض رجل في الخمسينيات من عمره لاطلاق نار في مدينة طمرة في ساعة متأخرة أمس الاربعاء مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .

الصورة من الارشيف

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت الرجل الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .