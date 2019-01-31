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اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعرض رجل في الخمسينيات من عمره لاطلاق نار في مدينة طمرة في ساعة متأخرة أمس الاربعاء مما ادى الى اصابته بجراح وصفت بالخطيرة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت الرجل الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته خطيرة.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .


الصورة من الارشيف
اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة




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