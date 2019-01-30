تجدد, الشجار, في, كفرمندا, والقاء, حجارة, ومفرقعات, وحرق, منازل,

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الاربعاء شجار عنيف , حيث اصيب عدد من الشبان جراء القاء الحجارة والالعاب النارية وحرق منازل للمرة الثانية خلال اسبوع .

يشار الى ان موجة غضب عارمة في كفرمندا حيث عبر الاهالي عن استياؤهم من الوضع القائم حيث شهدت البلدة شجارات عديدة في الاونة الاخيرة كان اخرها يوم الاحد الماضي على خلفية الانتخابات كما جاء في بيان للشرطة .قوات معززة من الشرطة تتواجد في البلدة ومن المتوقع أن تقوم الشرطة بحملة اعتقالات واسعة .