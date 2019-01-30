استطلاع, يشير, الى, نقلة, نوعية, لحزب, غانتس, والطيبي, والمشتركة, 6, مقاعد, لكل, منهما,

يظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة "كان" الليلة انه لو أجريت الانتخابات اليوم لكان حزب الليكود سيتقدم بعد حصوله على 31 مقعدا يليه حزب منعة لإسرائيل برئاسة بيني غانتس مع 23 مقعدا و"يش عاتيد " برئاسة يائير لابيد مع 9 مقاعد وحزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بينت وايليت شاكيد وحزب العمل برئاسة افي غباي مع 8 مقاعد لكل منهما.

اما أحزاب يهادوت هاتوراة وميرتس والقائمة المشتركة برئاسة ايمن عودة والعربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي فستحصل على 6 مقاعد لكل منها كما يستدل من هذا لاستطلاع ان حزب إسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان سيحصل على 5 مقاعد واحزاب كلنا برئاسة موشيه كحلون والبيت اليهودي وشاس على 4 مقاعد لكل منها فيما لا يتجاوز حزب هاتنوعا برئاسة تسيبي ليفني وجسر برئاسة اورلي ليفي نسبة الحسم.واعتبر 47% من المستطلعة اراؤهم ان السيد بنيامين نتنياهو هو افضل مرشح لتولي رئاسة الحكومة فيما راى 41% ان غانتس هو الاجدر لتبوء هذا المنصب الرفيع.