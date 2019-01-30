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الاتحاد العام لكرة القدم يغرم اتحاد ابناء سخنين وفرض 3 مباريات عقابية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قررت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم معاقبة فريق اتحاد ابناء سخنين بعد الاحداث التي وقعت بعد خسارة الفريق امام مكابي بيتح تكفا , حيث تم طعن مشجعين والقاء مقاعد من المدرجات على ارض الملعب حسب ما جاء في تقرير حكم المباراة .


وقد فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 20 الف ش.ج على الفريق ولعب مباراة الكأس امام مكابي تل ابيب في ملعب خارجي , ومباريات الدوري امام مكابي تل ابيب وبني يهودا بدون جمهور .

وكان جمهور اتحاد ابناء سخنين قد عبر عن غضبه بسبب وضع الفريق في قاع اللائحة وخطر الهبوط بات قريباً حيث يتواجد الفريق بالمرتبة قبل الاخيرة برصيد 15 نقطة .




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