الاتحاد, العام, لكرة, القدم, يغرم, اتحاد, ابناء, سخنين, وفرض, 3, مباريات, عقابية,

كلمات متعلقةالاتحاد, العام, لكرة, القدم, يغرم, اتحاد, ابناء, سخنين, وفرض, 3, مباريات, عقابية,
يظهر استطلاع للراي العام نشرته إذاعة "كان" الليلة انه لو أجريت الانتخابات...
داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة اليوم الاربعاء محل قمار ومراهنات غير...
اعتقلت الشرطة 4 اشخاص خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في مدينة قلنسوة مساء اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن...
بمبادرة مستشفى الناصرة- الإنجليزي وبالتعاون مع صندوق المرضى كلاليت، مركز الهلال...
قام وفد من مركز السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لمجلس كفر مندا...
بعد أن أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة...
انطلقت هذا الأسبوع في مدرسة أورط الأخوة جلبوع وفي المدرسة الاعدادية المقيبلة-...
شارك منتخب الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة لألعاب القوى في المسابقات التي جرت بين...
اختتم رؤساء السلطات المحلية العربية, قبل عدَّة أيام, اجتماعاتهم في مختلف المناطق...