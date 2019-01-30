الاتحاد, العام, لكرة, القدم, يغرم, اتحاد, ابناء, سخنين, وفرض, 3, مباريات, عقابية,

قررت محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم معاقبة فريق اتحاد ابناء سخنين بعد الاحداث التي وقعت بعد خسارة الفريق امام مكابي بيتح تكفا , حيث تم طعن مشجعين والقاء مقاعد من المدرجات على ارض الملعب حسب ما جاء في تقرير حكم المباراة .

وقد فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 20 الف ش.ج على الفريق ولعب مباراة الكأس امام مكابي تل ابيب في ملعب خارجي , ومباريات الدوري امام مكابي تل ابيب وبني يهودا بدون جمهور .وكان جمهور اتحاد ابناء سخنين قد عبر عن غضبه بسبب وضع الفريق في قاع اللائحة وخطر الهبوط بات قريباً حيث يتواجد الفريق بالمرتبة قبل الاخيرة برصيد 15 نقطة .