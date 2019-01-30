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الناصرة:اعتقال 6 اشخاص خلال مداهمة محل قمار ومراهنات غير قانوني



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة اليوم الاربعاء  محل قمار ومراهنات غير قانوني في منطقة الكراجات في مدينة الناصرة .



 وافادت الشرطة انه تم توقيف صاحب المحل بالثلاثين من عمره من سكان الناصرة و5 اشخاص تواجدوا في المكان للمشاركة في العاب المراهنات والقمار  وهم من سكان المدينة ايضا.

كما وتم مصادرة حواسيب ومعدات العاب مراهنات , وضبط مبلغ 4000 شيكل , وقالت الشرطة أن هذا المحل الثامن الذي تم كشفه خلال العام الاخير.




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