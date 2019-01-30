مواجهات, واعتقالات, خلال, مظاهرة, ضد, هدم, البيوت, في, قلنسوة,

اعتقلت الشرطة 4 اشخاص خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في مدينة قلنسوة مساء اليوم الاربعاء , يشار الى أن هذه المظاهرة الثانية خلال اسبوع .

وكان قد تظاهر العشرات من اصحاب البيوت المهددة بالهدم في قلنسوة مدخل المدينة , محتجين على اوامر الهدم التي اصدرت وعلى حالات الهدم التي كانت في العام الاخير , حيث رفع المتظاهرون شعارات مطالبين الجهات المختصة بالوقوف الى جانبهم ومساعدتهم .خلال التظاهرة تم اغلاق الشارع كخطوة احتجاجية مما ادى الى مواجهات مع الشرطة تم خلالها اعتقال 4 اشخاص .