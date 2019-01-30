تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 20:03:06 الناصرة:اعتقال 6 اشخاص خلال مداهمة محل قمار ومراهنات غير قانوني |  2019-01-30 18:54:04 مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة |  2019-01-30 19:52:34 اصابة شاب تعرض للطعن في الرملة |  2019-01-30 19:49:56 مستشفى النّاصرة- الإنجليزي يقدم برنامج خاص للحوامل في كفرمندا |  2019-01-30 19:48:36 وفد من مركز السلطات المحلية يزور مجلس كفر مندا المحلي |  2019-01-30 17:59:10 سخنين: المحامي شادي خلايلة داخل الائتلاف بالمجلس البلدي بعد انفصاله عن المعارضه |  2019-01-30 17:30:18 هل تكون هذه البكتيريا وراء الإصابة بمرض الزهايمر؟ |  2019-01-30 17:23:27 يوم الكلمة الطيبة في مدرستي الأخوة والمقيبلة - الجلبوع |  2019-01-30 17:21:05 روحاني:" ايران في اسوأ حالة اقتصادية منذ 40 عاما" |  2019-01-30 17:16:39 إنجازات رياضيّة للكليّة الأرثوذكسيّة في مسابقات ألعاب القوى |  2019-01-30 14:55:12 القطرية تستكمل إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها خصوصاً سكرتارية اللجنة |  2019-01-30 14:35:07 مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة |  2019-01-30 14:00:01 فيديو وصور - تفكيك قنبلة وضعت على مدخل مبنى المجلس المحلي في طرعان واعلان الاضراب استنكارا للعنف |  2019-01-30 13:00:47 دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال |  2019-01-30 13:00:39 فيديو وصور - مجهولان يحرقان سيارة مدير مدرسة وزوجته في نحف وسط غضب واستنكار عارمين لدى الاهالي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة 4 اشخاص خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في مدينة قلنسوة مساء اليوم الاربعاء , يشار الى أن هذه المظاهرة الثانية خلال اسبوع .


وكان قد تظاهر العشرات من اصحاب البيوت المهددة بالهدم في قلنسوة مدخل المدينة , محتجين على اوامر الهدم التي اصدرت وعلى حالات الهدم التي كانت في العام الاخير , حيث رفع المتظاهرون شعارات مطالبين الجهات المختصة بالوقوف الى جانبهم ومساعدتهم .

خلال التظاهرة تم اغلاق الشارع كخطوة احتجاجية مما ادى الى مواجهات مع الشرطة تم خلالها اعتقال 4 اشخاص .




كلمات متعلقة

مواجهات, واعتقالات, خلال, مظاهرة, ضد, هدم, البيوت, في, قلنسوة,

تابعونــا

الناصرة:اعتقال 6 اشخاص خلال مداهمة محل قمار ومراهنات غير قانوني الناصرة:اعتقال 6 اشخاص خلال مداهمة محل قمار ومراهنات غير قانوني 2019-01-30 | 20:03:06

داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة اليوم الاربعاء محل قمار ومراهنات غير...

اصابة شاب تعرض للطعن في الرملة اصابة شاب تعرض للطعن في الرملة 2019-01-30 | 19:52:34

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن...

مستشفى النّاصرة- الإنجليزي يقدم برنامج خاص للحوامل في كفرمندا مستشفى النّاصرة- الإنجليزي يقدم برنامج خاص للحوامل في كفرمندا 2019-01-30 | 19:49:56

بمبادرة مستشفى الناصرة- الإنجليزي وبالتعاون مع صندوق المرضى كلاليت، مركز الهلال...

وفد من مركز السلطات المحلية يزور مجلس كفر مندا المحلي وفد من مركز السلطات المحلية يزور مجلس كفر مندا المحلي 2019-01-30 | 19:48:36

قام وفد من مركز السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لمجلس كفر مندا...

سخنين: المحامي شادي خلايلة داخل الائتلاف بالمجلس البلدي بعد انفصاله عن المعارضه سخنين: المحامي شادي خلايلة داخل الائتلاف بالمجلس البلدي بعد انفصاله عن المعارضه 2019-01-30 | 17:59:10

بعد أن أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة...

يوم الكلمة الطيبة في مدرستي الأخوة والمقيبلة - الجلبوع يوم الكلمة الطيبة في مدرستي الأخوة والمقيبلة - الجلبوع 2019-01-30 | 17:23:27

انطلقت هذا الأسبوع في مدرسة أورط الأخوة جلبوع وفي المدرسة الاعدادية المقيبلة-...

إنجازات رياضيّة للكليّة الأرثوذكسيّة في مسابقات ألعاب القوى إنجازات رياضيّة للكليّة الأرثوذكسيّة في مسابقات ألعاب القوى 2019-01-30 | 17:16:39

شارك منتخب الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة لألعاب القوى في المسابقات التي جرت بين...

القطرية تستكمل إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها خصوصاً سكرتارية اللجنة القطرية تستكمل إنتخاب وإعادة بناء هيئاتها خصوصاً سكرتارية اللجنة 2019-01-30 | 14:55:12

اختتم رؤساء السلطات المحلية العربية, قبل عدَّة أيام, اجتماعاتهم في مختلف المناطق...

مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة 2019-01-30 | 14:35:07

لقي عامل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...

جمعية افنان الجليل النسائية عرابة تكرم عضوات بميلادهن جمعية افنان الجليل النسائية عرابة تكرم عضوات بميلادهن 2019-01-30 | 13:11:13

كعادته تقوم جمعية افنان الجليل النسائية عرابة في كل شهر بالاحتفال بميلاد عضوات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة اصابة شاب سقط ارتفاع مدينة طمرة مستشفى نقل اسعاف نادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة احتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتطعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم أمنة ياسين علامات عنف جثة طمؤة بيت شبهات جريمة قتل ممرض سابق مستشفى رمبام حيفا اعمال مشينة مريضة تدشين شارع 6 مقطع مفترق عميعاد جولاني مسكنة بدون اشارات ضوئية حادث طرق مدخل مدينة طمرة اصابتان متوسطتان حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة عرب الخوالد اطلاق نار بسمة طبعون شرطة اسعاف مستشفى رمبام حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com