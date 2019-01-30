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الناصرة: وفاة الحاجة انعام احمد زعبي



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آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم شوقي) عن عمر يناهز  84 عاماً.

وسيشيع جثمانها الطاهر  بعد صلاة الظهر غدا الخميس من منزلها في جبل حمودة الناصرة للصلاة عليها في مسجد قرية نين ومن ثم الى مثواها الاخير في مقبرة قرية نين.

تقبل التعازي في منزل العائلة في حي جبل حمودة في الناصرة




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