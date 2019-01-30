اصابة, شاب, تعرض, للطعن, في, الرملة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن شاب قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً، مصاب إصابة طعن، حيث أحيل من شارع مساد في مدينة الرملة إلى مستشفى آساف هاروفية وهو بحالة متوسطة، لتلقي العلاج.

من تحقيق أولي تبينت شبهة لخلفية جنائية.قوة شرطية متواجدة في المنطقة ويتم فحص ملابسات الحادث.